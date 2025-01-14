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        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:25
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        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

        İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

        Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

        Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

        Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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