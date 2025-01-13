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        Yozgat Valisi Özkan, Ankara'daki şehit ailelerini ağırladı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara'da ikamet eden şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:03
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        Yozgat Valisi Özkan, Ankara'daki şehit ailelerini ağırladı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara'da ikamet eden şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve Ankara'da yaşayan şehit aileleri, Vali Özkan'ı ziyaret etti.

        İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Özkan, aileleri misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Özkan, devletin tüm kurum ve kuruluşları olarak şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu söyleyerek, şehitlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar da kendilerini ağırlayan Özkan'a şehit aileleri adına teşekkür etti.

        Programda şehitler için dua edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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