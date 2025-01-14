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        Yozgat'ta 24 bin 900 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 24 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:51
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        Yozgat'ta 24 bin 900 makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 24 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, il dışından gümrük kaçağı olarak değerlendirilen tütün mamullerinin kente getirileceği bilgisine ulaştı.

        Sarıkaya ilçesinde şüpheli aracı durduran ekipler, yapılan aramada 17 bin 800 dolu, 7 bin 100 boş makaron, 3 bin 120 kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 5 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirdi.

        Şüpheliler A.B. ve M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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