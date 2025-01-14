Yozgat'ta 24 bin 900 makaron ele geçirildi

Sarıkaya ilçesinde şüpheli aracı durduran ekipler, yapılan aramada 17 bin 800 dolu, 7 bin 100 boş makaron, 3 bin 120 kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 5 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 24 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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