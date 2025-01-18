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        Bahadın Belediyesi yarı yıl tatilinde çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyecek

        Yozgat'ın Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Dünyayı verelim çocuklara" sloganıyla yarıyıl tatili boyunca çocuklara gezi ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:01
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        Bahadın Belediyesi yarı yıl tatilinde çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyecek
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        Yozgat'ın Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Dünyayı verelim çocuklara" sloganıyla yarıyıl tatili boyunca çocuklara gezi ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

        Eroğlu, AA muhabirine, çocukların 4 aylık yorucu bir çalışmanın ardından tatili hak ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda tatil boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Sadece bir günlüğüne değil, gücümüz yettiğince hayatın sunduğu güzellikleri çocuklarımızdan esirgemeyeceğiz. Karnelerini alıp ara tatile giren çocuklarımız etkinlikler kapsamında sinema keyfi yaşadılar. Kadın İstihdam Merkezi'ni kadınlarımız için kurs merkezi, çocuklarımız için sinema salonu olarak kullanacağız. Sinema etkinliğimiz tatil boyunca sürecek." dedi.

        Eroğlu, 29 Ocak'ta ise çocukların Erciyes Kayak Merkezine gideceğini ve kış sporları hakkında bilgi verileceğini dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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