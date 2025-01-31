Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenlendi

        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Sorgun Yeşeren Ümitler Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Sorgun Yeşeren Ümitler Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenledi.

        SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, Yeşeren Ümitler Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlik ile çocukların hem sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymalarına hem de özgüven kazanmalarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Etkinlik sırasında çocukların renkleri ve desenleri özgürce kullanarak kendilerini ifade ettiklerini belirten Uğuz, şunları kaydetti:

        "Çantalarını boyadıkça yüzlerinde beliren mutluluk, onlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Sanatın iyileştirici gücüyle birlikte, sürdürülebilir bir dünya için de farkındalık oluşturduk. Etkinlik sonunda her biri, kendi tasarladıkları çantalarla hem sanatsal bir eser ortaya koydu hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Bu etkinlik, özel çocuklarımızın özgüvenlerini artırırken çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağladı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır k...
        Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır k...
        Sorgun Belediyesi personeline afet ve yangın eğitimi verildi
        Sorgun Belediyesi personeline afet ve yangın eğitimi verildi
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Sorgun Gençlik Derneği'nin golf sporu projesine Avrupa Komisyonu'ndan deste...
        Sorgun Gençlik Derneği'nin golf sporu projesine Avrupa Komisyonu'ndan deste...
        Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı
        Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı
        Sorgun'da camilerde prostat kanseri farkındalık eğitimi
        Sorgun'da camilerde prostat kanseri farkındalık eğitimi