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        Yozgat'ta yerli pancar ve yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere tanıtıldı

        Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, kooperatif ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle başlatılan yerli tohum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:29
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        Yozgat'ta yerli pancar ve yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere tanıtıldı
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        Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, kooperatif ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle başlatılan yerli tohum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 çeşit pancar ve 6 çeşit yağlık ayçiçeği tohumunun PANKOBİRLİK bünyesine katıldığını söyledi.

        Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak yerli tohumlar üzerinde tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

        "Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaklaşık 25 yıldır akademik olarak çalışma yürüten Prof. Dr. Rahim Ada hocamızın yaptığı araştırmanın sonucu olarak üretim izni aldığımız bu tohumları, Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçelerimizden gelen çiftçilerimize tanıtmak amacıyla toplantı düzenledik."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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