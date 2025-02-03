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        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi

        Yozgat'ta sahipsiz hayvanlara gönüllü destek veren Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan'a teşekkür belgesi ve plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:16
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        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi
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        Yozgat'ta sahipsiz hayvanlara gönüllü destek veren Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan'a teşekkür belgesi ve plaket verildi.

        Çayıralan ilçesinde 2024 Aralık ayında soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Aktan'a, bu davranışı üzerine Çayıralan Kaymakamı Ferit Can ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yozgat İl Temsilcisi Fahri Genç tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

        Zaman zaman sahipsiz hayvanlara yardım etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aktan, hayvanların korunmasına yönelik herkese önemli görevler düştüğünü aktardı.

        Aktan, Kaymakam Can ve KİHAYKO İl Temsilcisi Genç'e teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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