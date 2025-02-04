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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi

        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:55
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde A.K'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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