Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

        Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Çamlık Bakım Merkezi'nde kalan 45 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Coşkun Ak'ın asker olma hayali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gerçekleştirildi.

        Bakım evinde asker elbisesi giydirilen Ak, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

        Burada askeri personel tarafından karşılanan Ak, askerlik yemini etti, askerlerle yemek yedi.

        Terhis belgesini İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'tan alan Ak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, gazetecilere, projeyle bir engellinin daha hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Proje kapsamında 4'üncü vatandaşımızın hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

        Ak da sevincini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta "Vefa Üniversitesi" projesi hayata geçirildi
        Yozgat'ta "Vefa Üniversitesi" projesi hayata geçirildi
        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi
        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi
        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzalandı
        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzalandı