Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çamlık Bakım Merkezi'nde kalan 45 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Coşkun Ak'ın asker olma hayali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gerçekleştirildi.

Bakım evinde asker elbisesi giydirilen Ak, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada askeri personel tarafından karşılanan Ak, askerlik yemini etti, askerlerle yemek yedi.

Terhis belgesini İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'tan alan Ak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, gazetecilere, projeyle bir engellinin daha hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Proje kapsamında 4'üncü vatandaşımızın hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Ak da sevincini dile getirdi.