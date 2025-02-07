Yozgat'ta "yağma" suçundan aranan şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Sorgun'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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