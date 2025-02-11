Yozgat'ta kayıp olarak aranan kişi bulundu

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.Ç. ailesine teslim edildi. Yakınları ekiplere teşekkür etti.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Çorak köyünde ikamet eden İ.Ç.’den 9 Şubat'tan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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