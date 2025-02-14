Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

Burada jandarma temalı doğum günü pastasını kesen Suna, ailesi ve jandarma personeliyle keyifli anlar yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bunun üzerine Suna'yı evinde ziyaret eden jandarma ekipleri, daha sonra Yıldırım ailesini İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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