Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi
        ABONE OL

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

        Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Suna Yıldırım, doğum gününü jandarma personeli ile geçirmek istedi.

        Bunun üzerine Suna'yı evinde ziyaret eden jandarma ekipleri, daha sonra Yıldırım ailesini İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

        Burada jandarma temalı doğum günü pastasını kesen Suna, ailesi ve jandarma personeliyle keyifli anlar yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta eğitime 'kar' arası
        Yozgat'ta eğitime 'kar' arası
        Yozgat'ta eğitime yarın ara verildi
        Yozgat'ta eğitime yarın ara verildi
        Yozgat'ta devrilen kar küreme aracının sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta devrilen kar küreme aracının sürücüsü yaralandı
        Sorgun Belediyesinde işçi alımı için kura çekilişi yapıldı
        Sorgun Belediyesinde işçi alımı için kura çekilişi yapıldı
        Yozgat'ta Belediyesinden yangın denetimi
        Yozgat'ta Belediyesinden yangın denetimi
        Yozgat'ta "Evcil Köy Projesi", 500 sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak
        Yozgat'ta "Evcil Köy Projesi", 500 sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak