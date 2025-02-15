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        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:40
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        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.V. ve N.Ç. ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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