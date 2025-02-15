Plastik bidonla ısındılar, poşet formayla maça çıktılar

Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında sahaya poşetten yaptıkları formayla çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Yozgat'taki Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlediği voleybol turnuvasına "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" konularına dikkati çekmek için poşet formalarla çıkmaya karar verdi.

Turnuva öncesi hazırlıklarını yapan takımın formalarına "Başka Yozgat yok", "Gelecek geri dönüşümde", "Sokaklar çöp yeri değil evimizdir", "Geri dönüşüm sonsuz gelecek", "Çevre şimdi bize, yarın size emanet" mesajları yazıldı.

Karşılaşma öncesi "plastik bidonla" ısınma hareketleri yapan oyunculara, rakip takım ve hakemler de destek vererek poşet forma giydi.

Oyuncuların davranışları, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

- Plastik kirliliğine dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı oyuncusu, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan, maçın ardından, AA muhabirine, kurumlar arası voleybol turnuvasına geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla poşet formalarla çıktıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak ve plastiğin zararlarına dikkati çekmek için plastik bidonla antrenman da yaptıklarını aktaran Fidan, "Amacımız plastik kirliliğine dikkat çekmekti." dedi.

Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Şube Müdürü Metin İnci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesine destek vermek ve geri dönüşüme dikkati çekmek için bu organizasyonu yaptıklarını kaydetti.