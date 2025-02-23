Yozgat'ta fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kentte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kentte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Kentteki 81 işletmeyi denetleyen ekipler, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığı, etiket ve kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Ekipler, 3 bin 37 ürünü inceleyerek, ürün etiketlerindeki fiyatın son değişim tarihi ile önceki fiyatını da kontrol etti.
Denetimlerin ramazan ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.
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