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        Yozgat'ta fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kentte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:28
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        Yozgat'ta fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kentte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kentteki 81 işletmeyi denetleyen ekipler, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığı, etiket ve kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığını kontrol etti.

        Ekipler, 3 bin 37 ürünü inceleyerek, ürün etiketlerindeki fiyatın son değişim tarihi ile önceki fiyatını da kontrol etti.

        Denetimlerin ramazan ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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