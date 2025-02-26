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        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde yük taşıyan araçları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:50
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde yük taşıyan araçları denetledi.

        Denetimlerde, araçların ağırlık kontrolü yapıldı. Sürücülerin çalışma süreleri, yetki belgeleri ve psikoteknik raporları incelendi.

        Trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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