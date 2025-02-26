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        Sorgun'da Vergi Haftası kutlamaları

        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:35
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        Sorgun'da Vergi Haftası kutlamaları
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        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        İlk olarak Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret eden Güdücü ve beraberindekiler, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Aydın'a bilgi verdi.

        Kaymakam Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Vergi Haftanızı kutluyor ve vergilerini aksatmadan, zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Güdücü ve beraberindekiler, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan'a ziyaret etti.

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