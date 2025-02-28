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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir, kabri başında anıldı

        Suriye'nin İdlib kentinde 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:49
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir, kabri başında anıldı
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        Suriye'nin İdlib kentinde 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Şehidin Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde bulunan kabri, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehidin kabri temizlenerek gerekli bakımları yapıldı.

        İlçe Müftülüğü tarafından mevlit okutularak okunarak dua edildi.

        Ayrıca, şehidin annesi de ziyaret edilerek başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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