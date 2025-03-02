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        Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü

        Yozgat'ta bir restoranda çıkan baca yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:09
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        Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
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        Yozgat'ta bir restoranda çıkan baca yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çapanoğlu Mahallesi, üniversite yolu üzerinde bulunan bir restoranın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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