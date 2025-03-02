Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.

Çapanoğlu Mahallesi, üniversite yolu üzerinde bulunan bir restoranın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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