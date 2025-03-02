Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Yozgat'ta bir restoranda çıkan baca yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yozgat'ta bir restoranda çıkan baca yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çapanoğlu Mahallesi, üniversite yolu üzerinde bulunan bir restoranın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.
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