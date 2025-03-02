Yozgat merkeze bağlı Topaç köyündeki vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan ayında toplu iftar sofrasında buluşuyor.Topaç köyünde 2019&#39;dan bu yana devam eden toplu iftar geleneği sayesinde, hayırseverler köy halkına iftar veriyor.Ramazan ayında tek iftar sofrası kurulan 70 haneli köyde, yaklaşık 140 kişi iftarda bir araya geliyor.Köy camisinin sosyal tesisinde organize edilen iftar programı öncesi bir araya gelen köylüler, sohbet edip Ramazan ayının bereketini birlikte yaşıyor. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, daha sonra dualarını edip teravih için camide buluşuyor. Topaç köyü sakinlerinden Yaşar Can, 5 yıldır toplu iftar yemeği verdiklerini söyledi.Köylerinde tek bir iftar sofrasının kurulduğunu belirten Can, &quot;Ramazan ayında köyümüzde kimse evinde iftar sofrası kurup yemek yemiyor. Herkes burada buluşup iftarını yapıyor. Burada yemeğimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz ve camimizde namazımızı kılıyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini köyümüzde sergiliyoruz.&quot; diye konuştu.Sibel Açıkgöz de &quot;Köyümüzde son 5 yıldır Ramazan ayında tek bir iftar sofrası kuruyoruz. Çoluk çocuk herkes bu sofraya geliyor. Hep beraber yemek yiyip kaynaşıyoruz.&quot; dedi.