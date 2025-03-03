Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi

Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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