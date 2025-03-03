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        Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kent merkezi ve Sarıkaya ilçelerinde öğrenci servislerine yönelik denetimlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:35
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        Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kent merkezi ve Sarıkaya ilçelerinde öğrenci servislerine yönelik denetimlerde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları, görsel ikaz donanımları, araç lastiklerinin basınç kontrolü ve hız limitine uymaları konularında uyardı.

        Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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