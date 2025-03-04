Jandarma ekipleri şehit ailelerini iftarda yalnız bırakmıyor

Ekipler, 2005 yılında Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Haydar Vural'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akbaş köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

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