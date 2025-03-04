Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Jandarma ekipleri şehit ailelerini iftarda yalnız bırakmıyor

        –Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini iftar sofralarında yalnız bırakmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma ekipleri şehit ailelerini iftarda yalnız bırakmıyor
        ABONE OL

        –Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini iftar sofralarında yalnız bırakmıyor.

        Ekipler, 2005 yılında Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Haydar Vural'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akbaş köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

        Şehidin ailesi, anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Jandarma teşkilatının, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmaya ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu

        Benzer Haberler

        Yozgat Spor Lisesinde şampiyon sporcular yetişiyor
        Yozgat Spor Lisesinde şampiyon sporcular yetişiyor
        Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi
        Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi
        Yozgat'ın Topaç köyünde 5 yıldır toplu iftar geleneği devam ediyor
        Yozgat'ın Topaç köyünde 5 yıldır toplu iftar geleneği devam ediyor
        Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
        Yozgat'ta restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerini ilk iftarda yalnız bırakmadı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerini ilk iftarda yalnız bırakmadı
        Sorgun Kaymakamı Aydın ilk iftarda şehit ailesine konuk oldu
        Sorgun Kaymakamı Aydın ilk iftarda şehit ailesine konuk oldu