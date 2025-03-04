Jandarma ekipleri şehit ailelerini iftarda yalnız bırakmıyor
–Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini iftar sofralarında yalnız bırakmıyor.
–Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini iftar sofralarında yalnız bırakmıyor.
Ekipler, 2005 yılında Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Haydar Vural'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akbaş köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.
Şehidin ailesi, anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Jandarma teşkilatının, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmaya ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.
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