Sorgun Kaymakamı Aydın'dan Selman çiftine ziyaret

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Aile Yılı" kapsamında, evliliklerinde 51 yılı geride bırakan Salih ve Sebiha Selman çiftini evlerinde ziyaret etti.

Aydın, ziyaret sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

Çocuğun, temel insan etkileşimlerini öğrenmesi ve toplumsal normlara uyum sağlamasının ailede başladığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan ülkenin geleceğinin belirlenmesinde aile büyük önem taşır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş da 2025 yılını, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Biz de bu kapsamda 51'inci yılını tamamlayan Salih ve Sebiha Selman çiftini evlerinde ziyaret ettik. Aile ve evlilik birliğini ayakta tutarak örnek olan değerli büyüklerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çocukları ve torunları ile sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyoruz."

Kaymakam Aydın'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Salih Selman da mutlu ve uzun evliliğin sırrının sevgi ve saygıdan geçtiğini belirtti.