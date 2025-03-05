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        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:49
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        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.K. idaresindeki 55 PS 582 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Fakıbeyli köyü mevkisinde, E.E'nin kullandığı 34 GBF 551 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.S, F.K. ve D.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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