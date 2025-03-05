Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.K. idaresindeki 55 PS 582 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Fakıbeyli köyü mevkisinde, E.E'nin kullandığı 34 GBF 551 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.S, F.K. ve D.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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