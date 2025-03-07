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        Yozgat'ta 3 gündür aranan öğretmenin gölette cesedi bulundu

        Yozgat'ta 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeninin gölette cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:21
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        Yozgat'ta 3 gündür aranan öğretmenin gölette cesedi bulundu
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        Yozgat'ta 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeninin gölette cesedi bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

        Arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde öğretmenimizin cansız bedeni, kendisine ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkide yer alan Akçakışla Göleti'nde bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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