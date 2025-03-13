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        Sorgun'da "İftarda konuşalım" konulu söyleşi düzenlendi

        Sorgun'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde "İftarda konuşalım" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:12
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        Sorgun'da "İftarda konuşalım" konulu söyleşi düzenlendi
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        Sorgun'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde "İftarda konuşalım" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, "erdem-değer-eylem" çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşinin konuklarının Kaymakam İhsan Emre Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın olduğunu söyledi.

        Öcal, söyleşiyle zengin kültürel mirasın önemli bir parçası olan milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca lise öğrencilerine 'İftarda Konuşalım' söyleşisini düzenlenmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin dersler ve sınavlarla ilgili soruları Kaymakamımız Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Altınkaynak tarafından yanıtlandı. Bakanlığımız, öğrencilerimizin kariyer planlaması içi çok sayıda program yapıyor. Alanında uzman isimler bu programlarda yer alıyor. Eğilimlerine ve yeteneklerine uygun meslekleri seçebilmeleri için birçok imkan sunuyor. Bu bakımdan okul ziyaretlerini ve öğrencilerimizle buluşmayı çok önemsiyoruz."

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