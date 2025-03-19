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        Yozgat ve 11 ilçesinde eğitime kar engeli

        Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:20
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        Yozgat ve 11 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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