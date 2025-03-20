Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı, tipi ve fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımda yer yer meydana gelen aksamaların giderildiği belirtildi.

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