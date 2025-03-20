Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı
Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı, tipi ve fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımda yer yer meydana gelen aksamaların giderildiği belirtildi.
Yozgat-Boğazlıyan, Sorgun-Kayseri, Akdağmadeni-Sivas, Yenipazar-Poyrazlı kara yolları, Sarıkaya ilçesi ile Sorgun'un Doğankent beldesi yolunun araç trafiğine açıldığı aktarılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.