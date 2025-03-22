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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret etti

        Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:41
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret etti
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        Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

        Jandarma personeli, Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'nde ikamet eden şehit Piyade Er İsmail Genç'in annesi Tekmile ve babası Nihat Genç'i ziyaret ederek, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

        Çiftle sohbet eden ekipler, kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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