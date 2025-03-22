Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret etti

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Jandarma personeli, Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'nde ikamet eden şehit Piyade Er İsmail Genç'in annesi Tekmile ve babası Nihat Genç'i ziyaret ederek, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Çiftle sohbet eden ekipler, kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.