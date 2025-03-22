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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarıyla beraber, şehit aileleri ve gazilerin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:56
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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarıyla beraber, şehit aileleri ve gazilerin iftar sofrasına konuk oldu.

        Şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden teşkilat mensupları, iftar programına katıldı.

        Programda, şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

        AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret etme kararı aldıklarını ifade etti.

        İl ve ilçelerindeki tüm şehit ailelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten Kandemir, "Hal ve hatırlarını sorduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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