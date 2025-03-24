Yozgat'ta belediyenin topladığı atık bitkisel yağlardan biyodizel üretiliyor

Yozgat Belediyesi tarafından 2022 yılında kurulan 1. Sınıf Atık Toplama ve Eğitim Merkezi'nde toplanan atık bitkisel yağlardan biyodizel elde edilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Yozgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hamide Güven, AA muhabirine, şehir merkezindeki 7 farklı bölgede mobil atık getirme merkezinde yağ toplama işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye olarak sıfır atık konusunu ve geri dönüşümü önemsediklerini vurgulayan Güven, şöyle konuştu:

"Şehir merkezindeki çeşitli mahallelere kurduğumuz atık toplama merkezleriyle daha yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim tesisimizde öğrencilere ve velilere sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklarla daha yaşanabilir bir Yozgat hedefliyoruz. İlçemizde atık yağların toplanması noktasında başarı oranımız oldukça yüksek. Bu süreçte bize destek veren vatandaşlarımıza, esnafımıza ve tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

Geçen yıl toplanan 9 ton atık yağın bir dizi işlemden geçirilerek biyodizel elde edilip ekonomiye kazandırıldığını anlatan Güven, "Toprağa döküldüğünde ise yağışlarla birlikte yer altı sularının kirlenmesine yol açıyor. Suda çözünebilen kirleticiler, canlı yaşamını tehdit ederken yüzeyi kaplayan yağ tabakası oksijen transferini engelleyerek su ekosistemine zarar veriyor. Atık yağların çevreye verdiği zararı önlemekle kalmıyor, biyodizele dönüştürerek ekonomiye de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.