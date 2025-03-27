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        Yozgat'ta velileri erken okuryazarlık eğitimi verildi

        Yozgat'ta okul öncesi dönemde çocukların okuma ve yazma becerilerini desteklemek için ebeveynlere erken okuryazarlık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:14
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        Yozgat'ta velileri erken okuryazarlık eğitimi verildi
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        Yozgat'ta okul öncesi dönemde çocukların okuma ve yazma becerilerini desteklemek için ebeveynlere erken okuryazarlık eğitimi verildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ndeki eğitimde, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmeni Elif Uçar, velileri bilgilendirdi.

        Uçar, okul öncesi çocukların bilişsel gelişim süreçlerinde erken okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

        Çocukların okuryazarlık becerilerinin aileler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, "Çocuklar bu becerileri aile ortamında sağlamadan eğitim öğretime başladıklarında okuma ve yazma öğrenmekte çok büyük sorunlar yaşayabiliyorlar. Okuma ve yazmaya ilişkin olumsuz bir tutum sergileyebiliyorlar ve böylelikle de çocukların okuryazarlık motivasyonları düşüyor." dedi.

        Eğitim sonrası çocuklara erken okuryazarlık süreci ile ilgili yazıca zenginleştirilmiş oyunlar sergilenirken, aileler de bu süreci evlerinde nasıl uygulayabileceklerine dair bilgi edindi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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