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        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde tıraş ettikleri çocuklarla bayramlaşıp onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:26
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        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde tıraş ettikleri çocuklarla bayramlaşıp onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Çayıralan ilçesi Yukarı Yahyasaray köyünde okul bahçesinde çocuklarla bir araya geldi.

        Ekipler, şeker ve çikolata dağıttıkları çocukların bayram tıraşını da yaptı.

        Öğrencilerden Abdurrahman Erdoğan, tıraş için mutlu olduğunu söyledi.

        Hamza Akdalı da "Jandarma ağabey ve ablalar köyümüze geldi, bayramımızı kutlayıp şeker verdiler, çok mutlu olduk. Bizim bayram tıraşımızı yaptılar, çok beğendim." ifadelerini kullandı.

        Velilerden Sercan Akpolat ise jandarmanın köyde çocukların bayramını kutlayıp saç tıraşlarını yaptıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

        Yukarı Yahyasaray İlkokulu Müdürü Gamze Şarlak de jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bayram tıraşlarını yaptılar, hediyelerini getirdiler. Çocuklarımız mutlu oldu. Bayramlarını da kutladılar, biz de mutlu olduk." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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