Doğankent beldesine aronya bahçesi kuruldu

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde 10 dekara kurulan aronya bahçesinde fidan dikimine başlandı.

Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, AA muhabirine, üreticilerin gelirlerini artırabilmeleri için alternatif ürünlere yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Bu amaçla Çavuşlu Mahallesi'nde aronya bahçesi kurmaya karar verdiklerini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda, görünüşü ile orman meyvelerine benzeyen aronya kansere karşı etkisi ile tanınıyormuş. Meyvesinin bağışıklığı artırdığı ve enfeksiyonlara iyi geldiği söylenmektedir. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya süper meyve olarak adlandırılmaktadır. Biz de Ankara'da ikamet eden iki iş insanımızın maddi destekleri ile 10 dekar alanda aronya bahçesi kurduk ve fidanların dikimine başladık. Beldemize yeni bir gelir kaynağı olmasını diliyorum."