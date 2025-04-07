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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:52
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 35 gram satışa hazır bonzai ve 9 gram esrar ele geçirdi.

        Zanlılar A.T. ve M.M. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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