Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 35 gram satışa hazır bonzai ve 9 gram esrar ele geçirdi.
Zanlılar A.T. ve M.M. gözaltına alındı.
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