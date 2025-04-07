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        Yozgat'ta sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı

        Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında sağlık ve eğitim alanlarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:21
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        Yozgat'ta sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı
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        Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında sağlık ve eğitim alanlarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, bu süreçle ildeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağını ve vatandaşın işinin kolaylaşacağını belirtti.

        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise protokolün Yozgat'ın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ifade ederek, "Bu işbirliğiyle hekimlerimizin hizmet konforunu artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan da amaçlarının hastaları başka illere sevk etmeden Yozgat'ta tedavi edebilmek olduğunu, bu protokolün de hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından iki hastane arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Anlaşma kapsamında iki hastane arasında personel, altyapı ve bilgi paylaşımı sağlanacak, tıp fakültesi öğrencileri ve uzman hekimler için ortak eğitim ve uygulama imkanları sunulacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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