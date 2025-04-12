Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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