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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:34
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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