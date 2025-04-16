Yozgat'ın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla motosiklet ve ATV turu düzenlendi

Yozgat'ta kentin güzellikleriyle Çamlık Milli Parkı'nı tanıtmak amacıyla ATV ve motosiklet turu düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Turizm Haftası dolayısıyla Valilik önünde toplanan doğaseverler, motosiklet ve ATV tutkunları, şehir merkezinden geçerek araçlarıyla Çamlık Milli Parkı'na gitti.

Vali Mehmet Ali Özkan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde bulunan doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla motosiklet ve ATV turu düzenlediklerini belirtti.

Çamlık Milli Parkı'nın Yozgat'ın olmazsa olmazlarından olduğunu dile getiren Özkan, "Yozgat, 8 il ile komşudur, ulaşım açısından önemli bir konumda. Biz bu coğrafyayı sadece yolların değil, gönüllerin de buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yozgat'ın yakın gelecekte görülmek istenen özel bir şehir olacağına inanıyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık'ta gerçekleştirilen gezinin, hafta boyunca sürecek etkinliklerin başlangıcı olduğunu söyledi.