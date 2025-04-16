Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 1 kılıç, 1 tarihi eser niteliğinde obje, 2 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 4 senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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