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        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:17
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        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 1 kılıç, 1 tarihi eser niteliğinde obje, 2 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 4 senet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Z.F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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