Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, V.K, E.U, R.T. ve K.B'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dedektör, murç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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