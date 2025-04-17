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        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti

        Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla Sürmeli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:44
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        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti
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        Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla Sürmeli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'i ziyaret etti.

        Okul müdürü Korkmaz Çetin ve rehber öğretmeni Emine Kaya'nın eşlik ettiği ziyarette, özel gereksinimli öğrenciler Yusuf Mirza, Fatma Nur Aydın ve Halit Pekdemir yer aldı.

        Tecimer, makamında ağırladığı öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Ziyaret sonrası İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezme fırsatı bulan öğrenciler, Tecimer'in talimatıyla ekip otosuyla okullarına bırakıldı.

        Polis sirenlerinin eşliğinde okullarına ulaşan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

        Okul müdürü Çetin, ziyaretin öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Tecimer ve tüm emniyet personeline teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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