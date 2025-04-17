Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti

Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla Sürmeli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'i ziyaret etti.

Okul müdürü Korkmaz Çetin ve rehber öğretmeni Emine Kaya'nın eşlik ettiği ziyarette, özel gereksinimli öğrenciler Yusuf Mirza, Fatma Nur Aydın ve Halit Pekdemir yer aldı.

Tecimer, makamında ağırladığı öğrencilerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sonrası İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezme fırsatı bulan öğrenciler, Tecimer'in talimatıyla ekip otosuyla okullarına bırakıldı.

Polis sirenlerinin eşliğinde okullarına ulaşan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Okul müdürü Çetin, ziyaretin öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Tecimer ve tüm emniyet personeline teşekkür etti.