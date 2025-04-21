Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat’ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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