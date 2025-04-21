Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat’ta hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Yozgat mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Yozgat mitinginde konuştu:
        Özel: İstanbul'un muhafızı Silivri'den İstanbul'u korumaya devam ediyor
        Özel: İstanbul'un muhafızı Silivri'den İstanbul'u korumaya devam ediyor
        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi
        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti
        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti
        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürüt...
        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürüt...