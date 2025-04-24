Yozgat'ta anız yakan kişiye 2 bin 953 lira ceza uygulandı

Anız yakma yasağına aykırı davranan M.O'ya dönüm başına 556 lira olmak üzere toplam 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında bir arazide anız yakıldığını fark etti.

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