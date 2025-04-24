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        Yozgat'ta anız yakan kişiye 2 bin 953 lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anız yaktığı tespit edilen kişiye 2 bin 953 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:23
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        Yozgat'ta anız yakan kişiye 2 bin 953 lira ceza uygulandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anız yaktığı tespit edilen kişiye 2 bin 953 lira ceza kesildi.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında bir arazide anız yakıldığını fark etti.

        Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Anız yakma yasağına aykırı davranan M.O'ya dönüm başına 556 lira olmak üzere toplam 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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