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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Sorgun'da konferansa katıldı

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemiz ve Geleceğimiz" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:33
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Sorgun'da konferansa katıldı
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemiz ve Geleceğimiz" konulu konferans verdi.

        Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan İşliyen, toplumun temelini oluşturan ailenin, ülkelerin geleceğinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Gerçek anlamda huzurun ancak sağlam temellere dayanan bir aile yapısıyla mümkün olduğunu vurgulayan İşliyen, "Aile yapısının bozulmasında üç temel tehdit var. Birisi medya, birisi moda, ikisine bağlı olarak da mantalite. Ailelerimizin üzerine yağan bu asit yağmurlarından onları korumamız gerekir. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Onlara sevgiyle yaklaşın. Ailede huzuru sağlayacak iki şey vardır. Biri sevgi, biri merhamet." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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