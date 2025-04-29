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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:17
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, durdurdukları bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araçtaki zanlılar M.Ç, C.D. ve B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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