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        Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:15
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        Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı
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        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

        Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış halde görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekime götürdü.

        Kanadında dikenli tel kaynaklı yaralar bulunan puhuya veteriner tarafından gerekli müdahale yapıldı.

        Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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