Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı

Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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