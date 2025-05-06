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        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:33
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        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
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        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Abdurrahmanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama sonucu hayvanlar, Karapınar Mahallesi mevkisinde arazide bulundu.

        Hayvanlarını teslim alan besici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Ekipler, hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaşları bilgilendirerek, hayvanların başıboş bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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