Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Musabeyli Boğazı mevkisine giden ekipler, A.C, B.T, E.Y, E.D.K. ve H.İ.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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