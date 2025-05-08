Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya Sanayi Sitesi'nde yaptıkları denetimde, bir işletme sahibinin yola çok miktarda kullanılmış motor yağı döktüğünü tespit etti.

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