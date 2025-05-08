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        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yola atık motor yağı döktüğü tespit edilen kişiye 4 bin 512 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:10
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        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yola atık motor yağı döktüğü tespit edilen kişiye 4 bin 512 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya Sanayi Sitesi'nde yaptıkları denetimde, bir işletme sahibinin yola çok miktarda kullanılmış motor yağı döktüğünü tespit etti.

        Ekipler, işletme sahibi C.S'ye, "kara yolu güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 bin 512 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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