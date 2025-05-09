Yozgat'ta refüje devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan araçtaki F.Ö. (47) ve İ.B. (41) ise sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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