Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta refüje devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta refüje devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.B. (63) yönetimindeki 60 AEG 963 plakalı minibüs, D-200 kara yolu Oluközü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan araçtaki F.Ö. (47) ve İ.B. (41) ise sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri

        Benzer Haberler

        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor
        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor
        Doğum günü pastasından yiyen 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi...
        Doğum günü pastasından yiyen 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi...
        Yozgat Belediyesi sosyal yardımları "Yozgat Kart" ile ulaştıracak
        Yozgat Belediyesi sosyal yardımları "Yozgat Kart" ile ulaştıracak
        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı
        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı
        Yozgat'ta sahipsiz hayvanların bakımı için işbirliği protokolü imzalandı
        Yozgat'ta sahipsiz hayvanların bakımı için işbirliği protokolü imzalandı
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'a destek için yür...
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'a destek için yür...